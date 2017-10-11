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Malezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı

malezya'da II. Dünya savaşı'ndan kalma bomba şehir merkezinde infilak etti, 1 kişi hayatını kaybetti.

11.10.2017 - 18:06
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Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "Bandar Malezya" adı verilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaatın devam ettiği hızlı ulaşım şantiyesinde, II. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın patlaması sonucu Bangladeş vatandaşı bir işçi yaşamını yitirdi.

Malezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN KALMA

Bangladeş ve Malezya basınında polis açıklamasına dayandırılan haberlerde, patlamanın yaşandığı inşaat sahasında çalışan 3 Bangladeşliden 2'sinin olay yerinde bacağını kaybettiği, diğerinin ise yaralandığı bildirildi.

Hastaneye kaldırılan 3 Bangladeşliden 1'nin hayatını kaybettiği, diğerlerinin durumunun da ağır olduğu kaydedildi. Kuala Lumpur Polis Şefi Amar Singh, inşaat sahasındaki patlamayı doğrulayarak, "İnşaat sırasında bomba aniden patlamış." dedi.

Singh, "Yapılan araştırmalar, patlamaya, II. Dünya Savaşı'ndan kalma eski bir bombanın sebep olduğunu ortaya çıkardı." ifadesini kullandı.

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