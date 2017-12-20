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Maliye Bakanı Ağbal'dan Bitcoin açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, her geçen gün değerini artıran sanal para birimi Bitcoin'le ilgili çalışmaların olduğunu söyledi.

AA | 20.12.2017 - 21:45..
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Maliye Bakanı Ağbal'dan Bitcoin açıklaması

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşmelerine devam ediliyor.

"TEKNİK AÇIDAN ÇALIŞIYORUZ"

Naci Ağbal, tasarının üçüncü maddesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bitcoin ile ilgili bir soru üzerine Ağbal, "Bitcoin konusunda gerek Merkez Bankası gerek Hazine Müsteşarlığı gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Maliye Bakanlığı, bu konuyu teknik açıdan çalışıyorlar. Bir noktaya geldiğinde kurumlar arası ortak bir değerlendirme yaparak, bu konudaki hem hukuki altyapıyı hem de bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaparız." şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Ağbal'dan Bitcoin açıklaması

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

Taşeron işçilere yönelik yapılacak düzenlemeyle ilgili soru üzerine de Ağbal, şunları söyledi: "Şu anda taşerondan kamuya geçiş ile ilgili düzenleme konusunda Çalışma Bakanlığımızla birlikte iki bakanlık, yoğun bir şekilde çalışıyor. Çalışmalar teknik olarak hemen hemen tamamlandı. Ana parametrelerle ilgili kararlar da oluşturuldu. İnşallah tüm taşeron firmalarda çalışan vatandaşlarımızın, bekledikleri ve bir an önce de hayata geçmesini istedikleri bu düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceğiz."

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