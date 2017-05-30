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Maliye Bakanlığı 2B ve tarım arazileri için uyardı

2B alanlarındaki taşınmazların satışında süresi içinde başvurmayanlar için 6 ay ödeme süresi verildi ve bu süre 7 Eylül'de sona erecek.

30.05.2017 - 14:37
  1. Haberler
  2. Emlak

Maliye Bakanlığı'nın internet sitesindeki duyuruda, 2B ve tarım arazilerinin satışlarına yönelik olarak Bakanlar Kurulu kararıyla süre uzatımına gidildiği anımsatıldı.

Maliye Bakanlığı 2B ve tarım arazileri için uyardı

KALAN KISIM TAKSİTLER HALİNDE ÖDENDİ

Kamuoyunda "2B yasası" olarak bilinen ve devletle vatandaşlar arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturan 6292 Sayılı Kanun uyarınca, Orman Kanununun 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki taşınmazlardan bugüne kadar 647 bin hak sahibine yaklaşık 472 bin taşınmazın satıldığı ve bunların toplam değerinin 9,2 milyar lira olduğu belirtilerek, bu bedelin 6,2 milyar lirasının tahsil edildiği, kalan kısmın da taksitler halinde ödendiği ifade edildi.

Maliye Bakanlığı 2B ve tarım arazileri için uyardı

7 EYLÜL 2017'DE SONA ERECEK

Kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesi için bu yıl mart ayında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 2B alanlarında bulunan taşınmazların satışında süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenler, taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde yatırmayanlar için altı ay ödeme süresi verildiği hatırlatılarak, sürenin 7 Eylül 2017'de sona ereceğine dikkat çekildi.

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