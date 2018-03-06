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Maltepe'de depoda yangın

Bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

DHA | 06.03.2018 - 02:43..
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Altayçeşme Mahallesi Diker Sokak'taki bir depoda yaşanan yangında, mahalle sakinlerinin iddiasına göre arka arkaya iki patlama sesi duyuldu. Patlama seslerinin ardından sokağa çıkanlar depoda yangın çıktığını gördü.

Maltepe'de depoda yangın

Maltepe'de depoda yangın VİDEO

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Depo ve garaj olarak kullanıldığı öğrenilen alanda çıkan yangın yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Maltepe'de depoda yangın

"İKİ PATLAMA SESİ DUYDUK"

Mahalle sakinleri yangının nasıl çıktığını anlatırken arka arkaya iki patlama sesi duyduklarını söyledi. Yangının çıktığı deponun karşısında bulunan binada oturan Leyla Açıkgöz olayı anlattı. Açıkgöz, "Biz hepimiz yatıyorduk. İki patlama sesi duyduk. Bizim binamız hemen karşısı. Baktık alev alev yanıyor. Hepimiz aşağıya indik ama neden çıktığını bilmiyoruz" dedi.

Maltepe'de depoda yangın

YANGININ NEDENİ İNCELENİYOR

Depo ve garaj olarak kullanılan alan kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.

Maltepe'de depoda yangın

Maltepe'de depoda yangın

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