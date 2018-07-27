Maltepe'de kaçırılmaya çalışılan kızın babası konuştu

İstanbul Maltepe, Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı belirtilen G.B (38), çevredekiler tarafından yakalandı. G.B. uzun süre dövüldü. Olay yerine giden polis ekipleri şüpheliyi, öfkeli kalabalığın elinden aldı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı G.B. hastaneye götürüldü. Ancak tedaviyi reddettiği öne sürülen G.B. götürüldüğü Cumhuriyet Polis Merkezi'nde rahatsızlandı. G.B. için polis merkezine ambulans çağrıldı. G.B. hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede G.B.'nin gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti VİDEO

KÜÇÜK KIZIN BABASI OLAYI ANLATTI

Olayı anlatan engelli 6 yaşındaki kızın babası Kenan B. "Belki çocuğumu kaçırmış olsaydı, çocuğum hayatta olmayacaktı." diye konuştu.

Kenan B. "İş yerimde çalışırken dışarıda bir bağırma duydum. Adamın bir tanesi çocuğumun elinden tutmuş bağırıyordu, "Çabuk anahtarı getir diye. Eşimde çocuklara bakmak için dışarıda oturuyordu. Eşim de 'Ne yapıyorsun çocuğa' deyip o tarafa yönelince ben de o tarafa gittim. Çocuğu kaçırdığı nerden aklıma gelebilirdi. Eşim, 'Kenan çabuk çocuğu kaçırıyorlar' diye bağırdı. Kızım annesine doğru koştu." dedi.

"'BU ÇOCUK BENİM ÇOCUĞUM' DEDİ"

G.B.'nin eşinin üzerine de yürüdüğünü söyleyen Kenan B. şöyle devam etti:

"'Sus sesini yükseltme' diye eşimin üzerine 2-3 adım gelince durumun vahim olduğunu anladım. Koşarak yanına gittim. 'Ne yapıyorsun sen beyefendi, benim çocuğumu nereye götürüyorsun. Bu çocuk benim çocuğum' dedi. 'Senin çocuğun kaç yaşında' dedim. Bütün esnaf adamın üstüne bir anda çullandılar." diye konuştu.

KALABALIK ADAMI LİNÇ ETMEYE BAŞLADI

Kenan B. "Adamı araya aldılar, linç etmeye başladılar. Daha bana fırsat kalmadan baktım çok ağır darbeler almaya başladı. Belki çocuğumu kaçırmış olsaydı çocuğum hayatta olmayacaktı. Ya da neler olacaktı, Allah biliyor. Ona rağmen ben adamın aciz durumunu dayak yiyişini yüreğim el vermedi. Ve ben adamın üzerine atladım. 'Vurmayın polis geliyor, polise teslim edelim' dedim.

"'ÇOCUĞU PARKA GÖTÜRÜP BİRAZ EĞLENECEKTİM' DEDİ"

Sonra adama 'Sen benim çocuğumu nereye götürüyordun doğruyu söyle' dedim. O da "Ağabey, ben çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektim" şeklinde konuştu. Ben de, 'Çocuğumla nasıl eğleniyorsun? Ne yapacaktın' demeden darbetmeye devam ettiler."