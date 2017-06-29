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Maltepe'de park halindeki araçta ceset bulundu

Gece saatlerinde park halindeki bir araçta hareketsiz ve kanlar içinde bulunan kişinin, bıçaklanarak öldüğü belirlendi.

29.06.2017 - 05:04
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Başıbüyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Emek Caddesi üzerinde yürüyen vatandaşlar yol kenarında park halinde camları açık 19 TU 566 plakalı araçta hareketsiz ve kanlar içinde yatan birisini görünce durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri olay yerinde "Akrep" diye tabir edilen zırhlı polis araçlarıyla önlem alırken, sağlık görevlileri de araç içinde bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık görevlileri araç içindeki kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek detaylı inceleme yaptı. Olay yeri çalışması yapan polis ekipleri, ölen kişinin Aytaç Çoban olduğunu belirledi. Ayrıca hayatını kaybeden Çoban'ın, otomotiv işiyle uğraştığı da öğrenildi. Polisin incelemesinin ardından olay yerinde bulunan araç, çekici yardımıyla otoparka çekilirken, Çoban'ın cansız bedeni de cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, olayın cinayet olup olmadığını ortaya çıkarmak için çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi.

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