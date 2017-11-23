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Maltepe'de tekel bayiine silahlı saldırı: 1 yaralı

Maltepe'de bir tekel bayiine gelen silahlı iki kişi içeride bulunanlara kurşun yağdırdı. 1 kişi yaralandı.

23.11.2017 - 07:11
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İstanbul'un Maltepe İlçesi'nde Bağlarbaşı Mahallesi, Cemal Bey Caddesi'nde bulunan tekel bayiinde gece saatlerinde meydana gelen olayda 2 kişi oldukları belirlenen saldırganlar, dükkana girer girmez ateş etmeye başladı.

Maltepe'de tekel bayiine silahlı saldırı: 1 yaralı

O sırada dükkanda bulunan Hamdullah Akkurt (32) vücuduna aldığı iki kurşunla yaralandı. Yaya olarak olay yerinden kaçan saldırganlar kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri iki bacağından yaralanan Akkurt'u hastaneye  kaldırdı.

Maltepe'de tekel bayiine silahlı saldırı: 1 yaralı

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İki ay önce devralındığı öğrenilen tekel bayii içinde ve etrafında yapılan çalışmalarda polis 12 adet boş kovan buldu. Saldırıda yaralanan Hamdullah Akkurt'un durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Maltepe'de tekel bayiine silahlı saldırı: 1 yaralı

Maltepe'de tekel bayiine silahlı saldırı: 1 yaralı

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