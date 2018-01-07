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Maltepe'de trafik kazası: 1 yaralı

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA | 07.01.2018 - 08:36..
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Maltepe'de Yalı Mahallesi Turgut Özel Bulvarı'nda saat 06.30 sıralarında Mehmet Erdemir yönetimdeki 34 PNR 47 plakalı otomobil, Kartal istikametinde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çaparak yan yattı.

ARAÇTA SIKIŞTI, KURTARILDI

Araç içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Mehmet Erdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Maltepe'de trafik kazası: 1 yaralı VİDEO

Maltepe'de trafik kazası: 1 yaralı

Maltepe'de trafik kazası: 1 yaralı

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