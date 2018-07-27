Maltepe'deki motosikletli magandanın cezası belli oldu

Maltepe sahil yolu İdealtepe mevkisi Turgut Özal Bulvarı'nda motorsikletli bir maganda, Türkiye’de yapılmamış hareketleri yapmak için kız arkadaşlarıyla anlaşarak motosikletiyle yola çıktı.

TRAFİK TERÖRÜ

Kız arkadaşlarından birini sırtüstü yatıran motosikletli, akan trafikte araçların arasında metrelerce tek teker üstünde gitti.

Hem kendi hem kız arkadaşı hem de sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte giden maganda adeta terör estirdi. Trafikteki sürücüler şaşkın bakışlarla motosikletliyi izlerken, maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

Kız arkadaşının üstünde ön kaldıran trafik magandası VİDEO

POLİS EVİNDEN ALDI

Görüntünün sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Maltepe Araştırma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Motorsikletin plakasından yola çıkan polis motorsiklet sürücüsü Erhan M.'yi (26) gözaltına aldı.

MOTOSİKLETİNE EL KONULDU, PARA CEZASI DA VAR

Karakolda Karayolları Trafik Kanunu uyarınca hakkında 2 bin 126 TL para cezası kesilen Erhan M.'nin motorsikletine de el konuldu. Buradaki işleminin ardından Erhan M. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Erhan M. hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan adli işlem yapılarak tekrar karakola gönderildi.

"KIZ ARKADAŞIMIN GAZINA GELDİM"

Erhan M.'ye 30 ceza puanı da kesildi. Erhan M.,Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden karakola sevki sırasında, olayın 5 ay önce yaşandığını belirterek, "5 ay önce yapmıştım o hareketleri. Kız arkadaşlarımın gazına geldim. Şimdi böyle videolar çekmiyorum ama artık bu videoları yapmıyorum. Dün yayınlandı yeni yapılmış gibi aldılar. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım." dedi.