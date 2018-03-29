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Maltepe’nin 100 yıllık fotoğrafları Avusturya’da ortaya çıktı

Avusturya Ulusal Kütüphanesi’nin arşivinden, Maltepe’nin 100 yıllık fotoğrafları çıktı.

DHA | 29.03.2018 - 11:19..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İstanbul’un tarihi ilçelerinden Maltepe’nin, yüz yıl öncesine dayanan fotoğrafları Avusturya’da gün yüzüne çıktı.

Avusturya Ulusal Kütüphanesi’nin arşivini internet üzerinden yayına açmasıyla, başta İstanbul olmak üzere, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait tarihi fotoğraflara erişmek mümkün hale geldi.

Maltepe’nin 100 yıllık fotoğrafları Avusturya’da ortaya çıktı

Kütüphane arşivinde, Maltepe’nin tarihi semtlerini ve Osmanlı askerlerinin ilçede talim yaptığını gösteren yaklaşık 100 yıllık fotoğraflar da ortaya çıktı.

Maltepe’nin 100 yıllık fotoğrafları Avusturya’da ortaya çıktı

TARİHE IŞIK TUTAN KARELER

Avusturya-Macaristan Savaş Basın Bürosu (Ordu Foto-Film Merkezi) tarafından çekilen fotoğraflarda, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’ndan gelen komutanlar tarafından Osmanlı askerlerine eğitim verilmesi, askeri karargâhlar, marangoz atölyesinde yapılan çalışmaları, hırdavat deposu, su kuyusunun açılması ve borularla suyun taşınması, ikmal kaynaklarının vagonlarla getirilmesi, askerlere yemek dağıtımı ve denizde yüzen askerlere ait kareler dikkat çekti.

Maltepe’nin 100 yıllık fotoğrafları Avusturya’da ortaya çıktı

BEŞÇEŞMELER DE YER ALIYOR

1914-1918 yıllarına, yani I. Dünya Savaşı yıllarına denk gelen ve Maltepe’nin tarihi semtlerinden olan Beşçeşmeler’e ait fotoğrafların da yer aldığı fotoğraf karelerinde, o dönemin bütün kültürel ve sosyal özellikleri göz önüne serildi.

Maltepe’nin 100 yıllık fotoğrafları Avusturya’da ortaya çıktı

Maltepe’nin 100 yıllık fotoğrafları Avusturya’da ortaya çıktı

Maltepe’nin 100 yıllık fotoğrafları Avusturya’da ortaya çıktı

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