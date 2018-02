Malzeme kalitesine göre orta sınıf otomobiller

Günümüzde araç fiyatlarının artışıyla kalite algısının düştüğünü görüyoruz. Geçen sene aldığımız aracı bu sene yaklaşık 30 bin TL fazlaya satıldığını düşünürsek “Ne değişti?” diye sorarsanız, bazı modellerin kasa değiştirmesi ve ruhsatınızda 2018 yazması dışında hiç bir şey değişmedi. Güç ve vites seçeneğini göz ardı ederek, fiyat aralığını maksimum 150 bin TL arasında tuttuğumuz listede “sıfır” olarak, en üst paket, hangi araç, nasıl bir fiyattan, nasıl bir malzeme kalitesi ile bizlere sunuluyor? Enişte arabalarını listeden çıkardık. Övdüğümüz araçların firmalarından hiç bir şekilde para almadık. Geçtiğimiz senenin en çok tutulan araçlarının 2018 modellerini sizler için listeliyoruz.

1. SEAT IBIZA (2018 - 1.0 Eco TSI Xcellence) 98.900 TL

Bu araç şehir içi ulaşımlarınızda B segmenti bir araç olup Volkswagen’in Polo modelinin alt yapısını kullanarak üretiliyor. Kablosuz şarj, geri görüş kamerası gibi gerekli olan özellikleri, altyapısını kullandığı Volkswagen grubu gibi “opsiyonel” olarak temin edebiliyorsunuz. İşin acı gerçeği ise 100 KM hızın üstüne çıktığınızda ses izolasyonu gerçekten kötü. Vites eşiğinde, iç kapı yanlarında ve konsol üstündeki kullandığı renkli parça ise sert plastik malzeme size, “Ben buna 83 bin lira verdim, baz bir arabaya biniyorum” hissiyatı uyandırıyor. Koltuk ve tavan döşemeleri ise alt sınıfta. Sanki naylonla kaplanmış ve sert bir konforu var. Multimedya platformu ise iyi sayılabilecek bir akıcılıkta. Ses performansı ise tatmin ediyor.

2. VOLKSWAGEN POLO (2018 - 1.0 TSI Highline) 100.200TL

Yukarıda bahsettiğimiz Ibiza’yla aynı donanım seçeneklerini sunan Polo, malzeme kalitesi olarak Ibiza’dan “bir nebze” daha iyi fakat neredeyse 100 bin liralık bu araca, düşük malzeme kalitesi ve neredeyse bardaklığın bile “opsiyonel” olma anlayışı ile ülkemizde yok satıyor ve insanlar sıra bekliyor. Konsolda, vites topuzunun ön kısmındaki eşya bölümlerinde ve iç kapı döşemelerinde sert ve kolay çizilebilen plastik malzeme kullanılması, hem kalite algısını ortadan kaldırıyor hem de 3 silindirli olan motorun ses izolasyonu konusunda başarısız olmasını sağlıyor. Tavan kumaşı ve koltuk döşemeleri ise Ibıza’dan daha iyi. Multimedya platformu Ibiza ile aynı. Ses performansı daha iyi. Ibiza ile arasında bin 300 liralık fark olması düşündürüyor.

3. SEAT LEON (2018 - 1.0 Xcellence) 108.600 TL

Gençlerin sevgilisi, caddede LED farlarıyla, son ses müzikle, her zaman her yerde rastlayabileceğimiz Volkswagen’in Golf alt yapısını kullanan, semtte tur attıran, gerektiğinde pikniğe, manzaraya karşı çekirdek kola aktivitelerine de gelebilen ve geçen sene en çok tutulan modellerden biri Leon, malzeme kalitesi açısından bekleneni veremiyor. Büyük multimedya ekranı kullanmasına karşın işletim hızının yavaş olması, kullanılan malzemenin sert plastik olması ve izolasyon açısından 3 silindirin verdiği daha gürültülü çalışma sesini içeriye veriyor. Tavan ve döşeme kumaşı ise C segmenti bir araç için oldukça zayıf.

4. VOLKSWAGEN GOLF (2018 - 1.0 TSI Highline) 133.200 TL

Leon modelinin daha çok satılmasının sebebi ise Volkswagen’in fiyat politikası. Ama endişelenmeyin. Hala yok satıyor ve hala insanlarımız sıra bekliyor. Leon ile aynı altyapıyı kullanan Golf, Leon’dan bariz bir şekilde daha kaliteli. Malzeme kalitesi olarak ise kapı yanları ve üst konsolda yumuşak plastik malzeme ile daha kaliteli algısı sunarken, aşağıya doğru indiğimizde vites kutusunun olduğu bölüm ve alt eşik çevresi sert ve çizilebilir plastikten oluşuyor. Üst tarafta kullanılan yumuşak malzeme ile birlikte ses izolasyonu konusunda başarılı bir araç. Multimedya ekranı iste Leon’la aynı olsa da işlemsel hız olarak daha hızlı ve stabil çalışıyor. Aradaki fiyat farkı ile bütün bu kaliteye değiyor mu, siz karar verin.

5. HYUNDAI i20 (2018 - 1.4 CRDi ELITE) 89.900 TL

Hyundai’nin geçtiğimiz sene en çok sattığı modeli olan i20, hem tasarımıyla hem de boyutları bakımından oldukça tuutlan bir araç oldu. Bu sene, ruhsatınızda 2018 yazmasını istemeniz halinde sadece 2 bin 500 TL fark ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. Ön konsolun yumuşak plastik malzemeyle kaplanması hem ses izolasyonu hem de kalite algısı bakımından fiyatına göre iyi bir performans sunuyor. Multimedya ekranının yazılımı ve işleyişi ise oldukça yavaş. Geç tepkiler veriyor ve bu durum kullanıcısını üzüyor. Kullanılan koltuk döşemesi ve tavan döşemesi kaliteli değil.

6. KIA CEED (2018 - 1.6 Dizel Premium) 131.300 TL

Fiyat bakımından C segmenti araçlara oranla biraz yüksek olsa da bu araç fiyatına göre daha fazlasını sunuyor. Premium pakedinde, panaromik açılır cam tavan, geri görüş kamerası, ön-arka park sensörü, kendiliğinden paketme, yansıma engelleyici dikiz ayna, anahtarsız çalıştırma gibi özellikleri opsiyonel değil, donanım içinde almanız ilk kalite detayını ortaya koyuyor. Malzeme kalitesi olarak kapı döşemeleri deri, konsolda yumuşak plastik, vites önünde ve arkasında kullanılan malzemenin sert ama kadife dokulu plastik yapılması başarılı. Ses izolasyon açısından sadece yere yakın bir sürüşü olması sonucu yol sesinin az da olsa gelmesi bir eksi detay. Multimedya ekranı ise işlem hızı olarak yeterli de olsa, bir iPhone kadar ekran barındırması, bizi üzdü. Koltuk döşemesi nubukla karışık kumaş olması iyi bir kalite algısı sunuyor. Fakat cam tavanın olması sebebiyle tavan döşemesi esnek kumaşla kaplanmış. Kadın çorabı dersek daha iyi olur.

7. FORD FOCUS (2018 - 1.6 Dizel Titanum) 139.000 TL

C segmentinin en sevileni Focus’un, malzeme kalitesi olarak konsolda ve kapı döşemelerinin üst kısmında yumuşak plastik kullanılması onu hem kalite algısı hem de izolasyon açısından başarılı yapıyor. Multimedya ekranı ise işlem hızı ve boyut olarak gayet kullanışlı. Koltuklardaki döşemeler ne iyi ne kötü, tavan döşemesi de keza öyle. Fiyat açısından “alsam mı acaba?” dedirten araç, bekleneni karşılıyor.

8. FORD FIESTA (2018 - 1.0 Titanium) 97.000 TL

Ford ailesinin B segmenti olan Fiesta’nın boyutları ve ilgiçnç tasarımıyla tam bir şehiriçi otomobili. 2018’de yenilenen araçta, multimedya ekranının büyümesi ve yazılımının değişmesi gayet iyi bir kalite algısı oluşturmuş. Konsol döşemesinde yumuşak plastik kullanılması gayet tatminkâr fakat aynı şeyi kapı döşemeleri için söyleyemeyeceğiz. Sert ve çizilebilen plastik kullanan Fiesta bu konuda başarısız. Vites önü ve bardaklıklarda da sert plastik kullanmış olması ve elinizle dokunduğunuzda gıcırtı yapması bizi biraz korkuttu. Ses sistemi açısından Bang-Olufsen’le anlaşan Fiesta, müzik performansı olarak listenin en başarılı araçlarından. Ses izolasyonu bakımından ise yol sesini ve motor sesini içeriye vererek konfordan ödün veriyor. Koltuk döşemeleri orta kalitede olan araçta, tavan döşemesi de orta kalitede.

9. FIAT EGEA (2018 - Lounge Plus 1.6 Mjet) 110.000 TL

Ülkemizde en çok satılan araçlardan biri. 110 bin liralık bütçe ile bu araç size ne gibi bir kalite algısı sunuyor derseniz, vasat. Konsol, konsol üstü, iç kapı yanları, vites önü ve vites arkası bölgelerde sert ve ucuz bir plastik kullanan Egea, kalite algısından çok az yaktığı için tutulan bir araç. Ses izolasyonu ise yol sesi ve motor sesini direk içinizde hissetmek için yapılmış. Multimedya ekranı güzel fakat kullandığı sistem tam anlamıyla kötü. Koltuk döşemeleri ve tavan kumaş kalitesi ise kalite algısından bir hayli uzak.

10. RENAULT MEGANE (2018 - 1.5 dCi Icon) 143.000 TL

Yol tutuşu, akıcılık açısından konuşmayacağımız Megane için kalite, biraz daha üst seviyede. Fakat 143 bin liralık değil. Üst konsolda ve kapı kenarlarında kullandığı yumuşak plastik, kalite algısını yükseltiyor. Kapı kolları ve vites önünde kullanılan kadife dokulu sert plastik ise başarılı bir seçim olmuş. Mutlimedya ekranı gayet kullanışlı fakat işlem hızında sorunlar var. Bastığınız klima seçeneği, navigasyon seçeneği yavaş bir şekilde işliyor. Ses izolasyonu, kullandığı malzemeden ötürü biraz daha iyi. Yol sesi de sadece seçeceğiniz jant seçeceğine göre değişiklik gösteriyor. Koltuk kumaş kalitesi o kadar iyi değil. Tavan kumaşı ise iyi kalitede.

11. RENAULT CLIO (2018 - 1.5 dCi Icon) 104.100 TL

En çok tutulan araçlar listesinde Egea ile yarışan Clio, hem boyutları bakımından hem de kalite algısı bakımından Egea’nın biraz üstün. Fakat yine de Polo’nun gerisinde. Nispeten yumuşak malzeme ile kaplanan araçta kapı kenarları sert plastikle kaplanmış. Multimedya ekranı ise Megane’da da görmek istediğimiz şekilde. Gayet akıcı ve kullanımı gayet basit. Ses izolasyonu ise “yol sesini ve motor sesini kısık bir biçimde içimde hissetmek istiyorum” diyen insanlar için güzel. Koltuk kumaşı ve tavan kumaşı orta kalitede.