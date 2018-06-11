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Manavgat Kitap Günleri sona erdi

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 2. düzenlenen Manavgat Kitap Günleri son buldu.

İHA | 11.06.2018 - 17:30..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 1-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenen. 2. Manavgat Kitap Günleri, birbirinden ünlü ve seçkin yazarları ağırladı.

YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞTU

Yazarlar Manavgatlı okurlarıyla söyleşi ve imza günlerinde bir araya geldi. 10 gün boyunca vatandaşlar ve kitapseverler tarafından yoğun ilgi gösterilen Kitap Günleri’nde, adeta kültür şöleni yaşandı.

2. Manavgat Kitap Günleri’nde senarist, yönetmen, oyun ve köşe yazarı Işıl Özgentürk, okurları için kitaplarını imzaladı. Şair ve Yazar Şükrü Erbaş okurları için kitaplarını imzalarken, Manavgatlılara, şiirle bütünleştirdiği muhteşem bir müzik dinletisi ziyafeti yaşattı.

Manavgat Kitap Günleri sona erdi

Manavgat Kitap Günleri sona erdi


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