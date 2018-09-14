Manavgat'ta oğlunu kurtardı, kendi boğuldu

İstanbul'dan tatil için eşi ve çocuklarıyla ilçeye gelen İzzet Aydın (58), ailesiyle Manavgat Şelalesi'ni gezdi.

Şelalenin döküldüğü yerin üst bölümünden ırmağa giren oğlu Özkan'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Aydın, suya atlayarak güçlükle çocuğunu kıyıya çıkarmayı başardı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada akıntıya kapılarak sürüklenen Aydın, Manavgat Şelalesi'nden düşerek gözden kayboldu. Aydın'ın bulunması için Manavgat Barajı'ndan ırmağa su salımı durduruldu.

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, botla su yüzeyinde ve ırmak kıyısında arama yaptı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıçlar da bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından, Aydın'ın cesedi, şelalenin altında bulundu. Botla kıyıya çıkarılan Aydın'ın cesedi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.