taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1619
Euro
7.17455
Altın
1193.689
Borsa
94759.64
Gram Altın
236.535

Manavgat'ta oğlunu kurtardı, kendi boğuldu

Antalya'da Manavgat'a yüzmek için giren boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran baba akıntıya kapıldı, hayatını kaybetti.

AA | 14.09.2018 - 20:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul'dan tatil için eşi ve çocuklarıyla ilçeye gelen İzzet Aydın (58), ailesiyle Manavgat Şelalesi'ni gezdi.

Şelalenin döküldüğü yerin üst bölümünden ırmağa giren oğlu Özkan'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Aydın, suya atlayarak güçlükle çocuğunu kıyıya çıkarmayı başardı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada akıntıya kapılarak sürüklenen Aydın, Manavgat Şelalesi'nden düşerek gözden kayboldu. Aydın'ın bulunması için Manavgat Barajı'ndan ırmağa su salımı durduruldu.

Manavgat'ta oğlunu kurtardı, kendi boğuldu

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, botla su yüzeyinde ve ırmak kıyısında arama yaptı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıçlar da bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Manavgat'ta oğlunu kurtardı, kendi boğuldu

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından, Aydın'ın cesedi, şelalenin altında bulundu. Botla kıyıya çıkarılan Aydın'ın cesedi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Manavgat'ta oğlunu kurtardı, kendi boğuldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Stoltenberg: Umarım S-400'ler için çözüm bulabiliriz

Stoltenberg: Umarım S-400'ler için çözüm bulabiliriz

68
Florence Kuzey Carolina'yı vurdu

Florence Kuzey Carolina'yı vurdu

104
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: Yanlış yapana af yok

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: Yanlış yapana af yok

16
Helikopter kazasının pilotu şüpheli olarak ifade verdi

Helikopter kazasının pilotu şüpheli olarak ifade verdi

8
Trump 200 milyar dolarlık vergi için çalışıyor

Trump 200 milyar dolarlık vergi için çalışıyor

5
Fatih Terim: Ozan Kabak'ı güvendiğim için oynattım

Fatih Terim: Ozan Kabak'ı güvendiğim için oynattım

7
CHP'lilere göre AK Parti sol söylemle kazandı

CHP'lilere göre AK Parti sol söylemle kazandı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM