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Manavgat'ta 'uçak düştü' iddiası asılsız çıktı

Manavgat'ta 'Uçak düştü' iddiası jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

22.06.2017 - 14:01
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 10.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'Manavgat'ta tersaneler bölgesine zirai ilaçlama uçağı düştü' ihbarı üzerine başta sağlık ekipleri olmak üzere, jandarma ve itfaiye birimleri seferber oldu. Bahsedilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Manavgat'ta 'uçak düştü' iddiası asılsız çıktı

Kum Mevkii'ndeki tersaneler bölgesinde zirai ilaçlama uçaklarının inip kalkış yapabileceği piste gelen ekipler bölgede herhangi bir ize rastlayamadı. Tersanelerde çalışanlarla da konuşan ekipler ihbarın asılsız olduğunu belirleyerek geri döndü.

Manavgat'ta 'uçak düştü' iddiası asılsız çıktı

Manavgat'ta 'uçak düştü' iddiası asılsız çıktı

Manavgat'ta 'uçak düştü' iddiası asılsız çıktı

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