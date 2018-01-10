Afyonkarahisar’da mandalina yüklü kamyon devrildi

Afyonkarahisar-Konya karayolunun 35. kilometresinde Değirmendere köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Halil Kaplan idaresindeki mandalina yüklü 43 FR 670 plakalı kamyon Değirmendere köyü yakınlarına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
KAMYON İÇERİSİNDE SIKIŞTILAR
Kazanın ardından sürücü ile Keşfi Orhan kamyon içerisinde sıkıştı. Yaralılar olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Savunma ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakikalık bir uğraşın sonunda araçtan çıkarılarak 112 ambulanslarıyla çevre hastanelere kaldırıldı.
MANDALİNALAR YOLA SAÇILDI
Kazanın ardından kamyonun kasasındaki kilolarca mandalina ise çevreye saçıldı.