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Afyonkarahisar’da mandalina yüklü kamyon devrildi

Mandalina yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 10.01.2018 - 21:37..
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Afyonkarahisar-Konya karayolunun 35. kilometresinde Değirmendere köyü yakınlarında meydana gelen kazada,  Halil Kaplan idaresindeki mandalina yüklü 43 FR 670 plakalı kamyon Değirmendere köyü yakınlarına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

KAMYON İÇERİSİNDE SIKIŞTILAR

Kazanın ardından sürücü ile Keşfi Orhan kamyon içerisinde sıkıştı. Yaralılar olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Savunma ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakikalık bir uğraşın sonunda araçtan çıkarılarak 112 ambulanslarıyla çevre hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar’da mandalina yüklü kamyon devrildi

MANDALİNALAR YOLA SAÇILDI

Kazanın ardından kamyonun kasasındaki kilolarca mandalina ise çevreye saçıldı.

Afyonkarahisar’da mandalina yüklü kamyon devrildi

Afyonkarahisar’da mandalina yüklü kamyon devrildi

Afyonkarahisar’da mandalina yüklü kamyon devrildi

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