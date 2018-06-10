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Manevi atmosferiyle büyüleyen İznik Ayasofya Camii

Orhan Gazi'nin İznik'i 1331 yılında fethetmesiyle kiliseden camiye dönüştürülen İznik Ayasofya Camii, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

AA | 10.06.2018 - 10:17..
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Manevi atmosferiyle büyüleyen İznik Ayasofya Camii

Orhan Gazi'nin İznik'i 1331 yılında fethetmesiyle kiliseden camiye dönüştürülen İznik Ayasofya Camii (Orhan Camii), hem tarihteki önemi hem de manevi atmosferi nedeniyle gerek ülkenin gerekse dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Dünya tarihi açısından önemli bir yapı olan Ayasofya mabedinin, Romalılar döneminde de tapınak olarak kullanıldığı, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) döneminde 7'nci yüzyılda yapının üzerine bazilika inşa edildiği biliniyor.

Manevi atmosferiyle büyüleyen İznik Ayasofya Camii

YENİDEN İNŞA EDİLDİ

11. yüzyılda depremde tamamen yıkıldığı düşünülen yapı, mimarisinde önemli değişiklikler yapılıp nefler, payeler ve bunların arasında yerleştirilen sütunlarla ayrılarak yeniden inşa edildi. Orhan Gazi tarafından 1331 yılında İznik'in fethedilmesiyle camiye çevrilen yapı, Orhan Gazi Vakfı adına tescil edildi.

İznik Ayasofya Camii, 16. yüzyılda geçirdiği yangından sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan tarafından büyük ölçüde mimarisi de değiştirilerek tamir ve ihya edildi.

Bu sırada güney tarafa sağ sahnın (üstü kubbeli örtülü yer) köşesine mihrap yerleştirildi, içindeki kemerler ve bunların dayandığı sütunlar kaldırılarak geniş açıklıklı büyük kemerler yapıldı, böylece namaz kılanların mihrabı görebilmesi sağlandı.

Manevi atmosferiyle büyüleyen İznik Ayasofya Camii

İBADETE AÇILDI

1920 yılında Yunanlar tarafından yakılıp harap edilen tarihi yapının, 2007 yılında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce başlatılan tadilat çalışmaları sırasında üstü çatıyla kapatılarak yıkık vaziyetteki minaresi tamir edildi. Ayasofya Orhan Camii, 6 Kasım 2011'de Kurban Bayramı'nın birinci günü, bayram namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Manevi atmosferiyle büyüleyen İznik Ayasofya Camii

ÖNEMLİ KARARLARIN ALINDIĞI YER

Tarihi kaynaklara göre yaklaşık 850 yıl kilise olarak açık kalan yapı, Hristiyanlıkla ilgili önemli kararların alındığı bir yer olarak biliniyor. Bu mekanın adı, yazılı belgelerde ilk kez, 787 yılında Patrik Trasios yönetiminde toplanan ve 350 piskoposla çok sayıda keşişin katıldığı 7. Konsül dolayısıyla geçiyor. O zamana kadar kiliselerde yasak olan freskin (duvar resmi) 7. Konsül'de serbest bırakılması kararı alınıyor

İlk çizilen duvar resimlerinin de yine bu caminin içinde olduğu tahmin ediliyor. Caminin güney duvarında mezar odacığı olduğu tahmin edilen yarım elips niş içinde Hz. Meryem, Hz. İsa ve Yuhanna tasviri fresk bulunuyor. Burada alınan karardan sonra bütün kiliselerin freskli yapıldığı biliniyor.

Manevi atmosferiyle büyüleyen İznik Ayasofya Camii

 


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