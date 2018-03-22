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Manga nedir

Son zamanlarda özellikle tutkunları tarafından takip edilen asya köklenli karikatür, çizgi roman dizilerine verilen isimdir.

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Manga dilimizde bir grup askere verilen bir isimken, aynı zamanda bir müzik grubunun da adıdır. Aslında tüm bunların dışında Manga dünyayı kasıp kavuran bir kültürün parçasıdır. Manga bir çeşit Japon çizgi romanlarına verilen isimdir. . Japonya'daki tüm yazılı basınların neredeyse çeyreğini mangalar oluşturmaktadır. Yani manga, sektörün büyük bir kısmına hakim.

MANGA'NIN TARİHİ

Modern mangalar İkinci Dünya Savaşı sonralarında ortaya çıkarken, ilk mangaların temeli 1920'lerde basılan eğlene dergilerine kadar dayanmaktadır. Eğlence haricinde Asya kültüründe mnagalar kahramanlık ve propoganda unsurları için de kullanılırken, ikinci dünya savaşından sonra mevcut halini almıştır.

ANİME-MANGA İLİŞKİSİ

Bir başka asya kültürü olan Anime de çizgi dizilere verilen isimdir. Bir çok anime, mangalardan çıkmadır. Son zamnalarda büyük bir popülarite kazanan manga ve anime, genç nüfus tarafından ilgiyle takip edilmektedir.


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