Mangostan nedir

Güney Asya ve Endonezya'da yaygın olarak tüketilen Mangostan, dışı mor içi beyaz renkli tropikal bir meyvedir.

Mangostan ağacı 10 yaşından sonra bu farklı meyveyi vermeye başlar. Yenen kısmı beyaz ve yumuşaktır. Mandalina şeklindeki dilimlerinden bazılarının içinde çekirdekler bulunur ve bu dilimler diğerlerinden büyüktür.

Ağaç, nisan-haziran ve temmuz-ekim olmak üzere yılda iki kere meyve verir. Çok az yetiştirildiği için pahalıdır. Çok güçlü bir antioksidandır. Vücuttaki hücreleri onarır ve organların sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Kanser tedavisinde etkili olduğu düşünülmektedir. Kanı temizleyici özelliği bulunur.