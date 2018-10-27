Manisa Aigai Antik Kenti'nde et balık pazarı bulundu

Arkeolojik çalışmalar, sayısız uygarlığa beşiklik yapan Anadolu'nun geçmişine ışık tutmaya devam ediyor. Kazı yapılan yerlerden biri de Manisa Yunt Dağı eteklerindeki 2 bin 200 yıllık Aigai Antik Kenti.

Aigai, Bergama Krallığı ile birlikte üzerine yazı yazmak için keçi derisinden yapılan parşömeni ile meşhurdu.

BULGULAR ELDE EDİLDİ

Antik kentte Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün yürüttüğü kazı çalışmaları bu yıl agora çevresinde yoğunlaştı. Yuvarlak planlı bir yapıyı daha yakından inceleyen ekip, önemli bulgulara ulaştı.

Kazı ekibi haftalar süren çalışma sonrasında, bin 900 yıllık olduğu tahmin edilen et ve balık pazarını tamamen gün ışığına çıkarmayı başardı.

YENİ ET VE BALIK PAZARI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, "Biz kazıya başladığımız yıllarda bunun ne olduğunu çok anlayamamıştık. Fakat kazılar sonrasında anladık ki bu aslında bir makellon. Yani et balık pazarı" dedi.

Aigai'de arkeolojik kazılar 15 yıldır sürüyor. Bugüne kadar ortaya çıkarılan yapıların en ünlüsü ise büyük depremlere direnen devasa Agora duvarı. Kazılarda bulunan heykel ve döneme ait eşyalar Manisa Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.