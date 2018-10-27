taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.37815
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

Manisa Aigai Antik Kenti'nde et balık pazarı bulundu

Manisa Yunusemre'de 2 bin 200 yıllık Aigai Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında pazar yerine ulaşıldı.

Haber Merkezi | 27.10.2018 - 09:15..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Arkeolojik çalışmalar, sayısız uygarlığa beşiklik yapan Anadolu'nun geçmişine ışık tutmaya devam ediyor. Kazı yapılan yerlerden biri de Manisa Yunt Dağı eteklerindeki 2 bin 200 yıllık Aigai Antik Kenti.

Aigai, Bergama Krallığı ile birlikte üzerine yazı yazmak için keçi derisinden yapılan parşömeni ile meşhurdu.

BULGULAR ELDE EDİLDİ

Antik kentte Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün yürüttüğü kazı çalışmaları bu yıl agora çevresinde yoğunlaştı. Yuvarlak planlı bir yapıyı daha yakından inceleyen ekip, önemli bulgulara ulaştı.

Kazı ekibi haftalar süren çalışma sonrasında, bin 900 yıllık olduğu tahmin edilen et ve balık pazarını tamamen gün ışığına çıkarmayı başardı.

Manisa Aigai Antik Kenti'nde et balık pazarı bulundu

YENİ ET VE BALIK PAZARI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, "Biz kazıya başladığımız yıllarda bunun ne olduğunu çok anlayamamıştık. Fakat kazılar sonrasında anladık ki bu aslında bir makellon. Yani et balık pazarı" dedi.

Aigai'de arkeolojik kazılar 15 yıldır sürüyor. Bugüne kadar ortaya çıkarılan yapıların en ünlüsü ise büyük depremlere direnen devasa Agora duvarı. Kazılarda bulunan heykel ve döneme ait eşyalar Manisa Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu

Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu

480
Valiler Kararnamesi açıklandı

Valiler Kararnamesi açıklandı

31
İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması yanlıştı

İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması yanlıştı

158
Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

15
Tecavüz suçundan yatan mahkum kendi penisini kesti

Tecavüz suçundan yatan mahkum kendi penisini kesti

42
ABD ordusu, büyük kentlerde savaşa hazırlanıyor

ABD ordusu, büyük kentlerde savaşa hazırlanıyor

27
Savunma sistemlerinin menziline girmeden vuran yerli füze

Savunma sistemlerinin menziline girmeden vuran yerli füze

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM