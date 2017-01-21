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Manisa HDP'li yöneticiler tutuklandı

Manisa'da gözaltına alınıp serbest bırakılan HDP'li ilçe başkanı ve yöneticiler tekrar gözaltına alındı. Bir yönetici tutuklandı.

21.01.2017 - 18:56
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tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan HDP Salihli İlçe Başkanı Abdulkadir M, HDP Sarıgöl İlçe Başkanı Abdülhamit K, HDP Akhisar İlçe Başkanı Mehmet Sıddık B, HDP Gölmarmara İlçe Başkanı Tarık Ş. ve HDP Alaşehir İlçe Başkanı Muzaffer G. ile HDP Yunusemre ilçe yöneticisi Rahmatullah Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa'da aralık ayında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 13 zanlı gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan HDP Manisa İl Başkanı Ahmet Ertaş'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzeni Koruma Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu savcılarının adli kontrol kararına itiraz ettiği 6 zanlı, yeniden gözaltına alınmıştı.



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