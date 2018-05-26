Manisa merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Üçüncü Havalimanı'nın 29 Ekim'de açılmasıyla boşa çıakcak olan Atatürk Havalimanı'nın arazisine üç milyon ağaç dikilerek Millet Bahçesi yapılacak.

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Dilmen: Aykut Hoca kalırsa F.Bahçe şampiyon olur

Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın da Ali Koç'un da başkan olmaları halinde Aykut Kocaman'la devam etmesi gerektiğini ifade etti.