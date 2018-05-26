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Manisa merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

20 ilde, düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve eski askeri öğrencilerin de bulunduğu toplam 23 kişi gözaltına alındı.

DHA | 26.05.2018 - 10:41..
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen ve asker imamlarıyla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik, Manisa merkezli 20 ilde dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 KİŞİ ARANIYOR

Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 37 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Çeşitli illerden yakalanarak gözaltına alınan üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve eski askeri öğrencilerin de aralarında bulunduğu 23 kişi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü, diğer 14 kişinin yakalanması içinde alışmaların devam ettiği belirtildi.

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