5 Mart'ta evden ayrıldıktans onra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Arık'ın cesedi su kanalında bulundu.

SU KANALINDA BULUNDU

Bugün Turgut Özal Mahallesi'ndeki su kanalında çocuklar tarafından bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Veysi Arık, ekipler tarafından su kanalından çıkarılan cesedin oğullarına ait olduğunu teşhis etti.

Muhammed Arık'ın cesedi, ilk incelemenin ardından önce Manisa Devlet Hastanesine, buradan da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Manisa'da 4 gündür aranan genç ölü bulundu VİDEO