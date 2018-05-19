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Manisa'da 950 litre kaçak yakıt yakalandı

Manisa'da düzenlenen baskında 950 litre kaçak yakıt ele geçirildi.

İHA | 19.05.2018 - 13:38..
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Manisa’nın Ahmetli ilçesinde jandarma ekiplerinin çalışmasında 950 litre kaçak motorin bulundu. Kaçak motorinle ele geçirilen ve gözaltına alınan şahıs savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Manisa'da 950 litre kaçak yakıt yakalandı

BASKIN YAPILDI

Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi’nde meydana gelen olayda kaçak yakıt konusundaki istihbaratı değerlendiren Manisa İl Jandarma KOM ekipleri ile Ahmetli İlçe Jandarma ekipleri E-96 karayolu üzerinde Ahmetli Belediyesine ait inşaata baskın yaptı. Baskında şüpheli F.A.’ya ait olduğu tespit edilen 950 litre kaçak motorine el konuldu.

Manisa'da 950 litre kaçak yakıt yakalandı

SERBEST BIRAKILDI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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