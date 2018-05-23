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Manisa'da çöplükten 4 bin konut için enerji üretilecek

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde katı atık toplama merkezinden üretilen elektrik, 4 bin 200 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak.

DHA | 23.05.2018 - 08:55..
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce Alaşehir'in Ilıca Mahallesi'ndeki katı atık vahşi depolama alanında metan gazı toplanarak, elektrik üretme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Enerji dağıtım firmasının kabul işlemlerinin ardından 4 bin 200 konut aydınlatılacak.

REHABİLİTE ETME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesinde yaptırılarak, şehrin 40 yıllık vahşi depolama sorununa çözüm üretilen Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi, kapasite artışıyla birlikte 17 ilçenin evsel katı atıklarını işleyecek. Bu süre içinde 17 ilçede bulunan toplam 74 vahşi depolama alanının rehabilite edilmesi için de çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, Alaşehir'in Ilıca Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllardır kullanılan katı atık vahşi depolama alanında da elektrik üretilmesi için çalışmalar tamamlandı.

Manisa'da çöplükten 4 bin konut için enerji üretilecek

"ELEKTRİK ÜREME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"

Konuyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "Alaşehir'de bulunan vahşi depolama alanında yangın oluşumuna sebep veren ve karbondioksitten 21 kat daha tehlikeli olan metan gazını sahaya atılan 11 adet dikey, 8 adet yatay gaz toplama bacaları ile toplayarak elektrik üretmek için çalışmalar tamamlandı ve ilgili enerji dağıtım firmasından kabul beklenmekte." dedi.

Manisa'da çöplükten 4 bin konut için enerji üretilecek

4 BİN KONUTUN ENERJİ İHTİYACI KARŞILANACAK

Çalışmayla 1,2 megawatt elektrik enerjisinin üretilmesinin hedeflendiğini belirten Yıldırım, "Yaklaşık 4 bin 200 konutun enerji (aydınlatma) ihtiyacını karşılanması planlanıyor. Ayrıca vahşi depolama alanına yerleştirilen bacalar sayesinde katı atık vahşi depolama alanında biriken gazlar artık bir tehlike oluşturmayacak. Aynı zamanda da katı atık vahşi depolama alanında oluşan ve hem çevre sakinlerine hem de etraftaki araziler için tehlike oluşturan yangınlar da son bulacak." diye konuştu.

Manisa'da çöplükten 4 bin konut için enerji üretilecek



Manisa'da çöplükten 4 bin konut için enerji üretilecek



Manisa'da çöplükten 4 bin konut için enerji üretilecek

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