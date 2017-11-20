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Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

Manisa'da Berivan Aksoy ile evlenen Ferhat Balaban, düğün sonrasında sağdıçların yapacağı işkenceden korkup kaçtı.

20.11.2017 - 02:16
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Manisa'nin Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde Ferhat Balaban ve Berivan Aksoy için düğün töreni düzenlendi. Düğünden sonra ise beklenmedik bir şey oldu ve damat ortalıktan kayboldu.

Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

YAKALAYANA ÖDÜL VERİLECEK

Düğün sonrası sağdıçları tarafından kendisine yapılacak olan "düğün işkencesinden" haberdar olan damat, gelinin eve getirilmesi sırasında, evin arka bahçesinden kaçtı.

Diğer sağdıçlarla beraber sabaha kadar bekleyeceklerini ifade eden Balaban, şöyle konuştu:

"Yıllardır bizim mahallenin bir geleneği ve göreneği var. Sağdıçlar olarak düğünün güzel olması için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu zamana kadar görülmemiş bir şey oldu. Damat mahalleyi terk etti. Geçtiğimiz senelerde bize yapılan işkencelerin acısını çıkarmak istiyoruz. Damadı bulup getirene veya saklandığı yeri söyleyene 500 lira verilecek."

Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

DAMAT BABASI DURUMLA ALAY ETTİ

Oğlunun kalabalık sağdıç grubunun içinden çıkarak kaçmasından dolayı alay eden baba Hasan Balaban da gülerek oğlunun kaçmasına neden olan sağdıçlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını dile getirdi.

Anne Ummuhan Balaban ise oğlunu sağdıçlar yüzünden kaçtığını belirterek, "Benim çocuğuma işkence edecekler diye ben korkuyordum. Hatta 'Bana uyku hapı içirsinler, görmeyeyim ne yapıyorsa yapsınlar' dedim. Nasıl oldu ben de anlamadım. Çocuğum kaçmış kurtulmuş. Benim çocuğumu bulsunlar." diye konuştu.

Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

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