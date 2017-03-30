Manisa'da iş merkezinde intihar

Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne bağlı Akçay Mahallesi'nde yaşayan, bir süre önce eşinden boşanması üzerine bunalıma girdiği belirtilen 1 çocuk babası Murat Ulaş, bugün saat 10.30'da Manisa'daki iş merkezi binasının 9'uncu katının balkonundan kendini boşluğa bıraktı.

Zemine düşen Ulaş, kanlar içinde yerde kaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş kulelerinin önüne gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Murat Ulaş'ın olay yerinde öldüğü belirlendi.

ÜZERİNDEN 2 NOT ÇIKTI

Polis ekipleri, ölen kişinin üstünde 2 ayrı not buldu. Notlardan birinde Ulaş'ın "Girdiğim bunalımdan çıkamadım, intiharımdan kimse sorumlu değildir." yazdığı diğerinde ise kız kardeşine haber verilmesi için telefon numarası bıraktığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası, Ulaş'ın cesedi Manisa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.