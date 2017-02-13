Manisa'da kira ve konut fiyatları yükseldi

Sanayisi ve tarımıyla cazibe merkezi haline gelen Manisa'da kira ve konut satışlarında yaşanan fiyat artışı birçok çalışanın yarım saat mesafedeki İzmir'e yönelmesine neden oldu.

"MANİSA'DA KİRADA OTURACAKLAR İZMİR'E KAÇIYORLAR"

Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, "Şehir merkezinde doğalgazlı dairelerde kira 1000-1200 lira. 10-20 yıllık binalardaki daireler 150-200 bin TL arasında. Manisa'da kirada oturacaklar İzmir'e kaçıyorlar, ev alacaklar İzmir'e kaçıyorlar. Bornova'da, Bayraklı'da, Karşıyaka'da daha ucuz oturma imkanı var" diye konuştu.