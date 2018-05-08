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Manisa'da kız kaçırma iddiası kanlı bitti

Turgutlu ilçesinde aralarında kız kaçırma husumeti bulunan iki ailenin biri diğer ailenin evini bastı. Evi taranan aileden bir kişi hayatını kaybetti.

İHA | 08.05.2018 - 03:30..
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Turgutlu’da aralarında kız kaçırma husumetinden kaynaklı gerilimin tırmandığı iki ailenin karşı karşıya geldiği olaylarda yine silahlar konuştu ve 1 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta Turgutlu Albayrak mahallesinde meydana gelen olayda 7 kişi yaralanmıştı.

Manisa'da kız kaçırma iddiası kanlı bitti

EVİ YAYLIM ATEŞİNE TUTTULAR

Olayın devamında Turgutlu’ya bağlı Avşar mahallesinde pompalı tüfekle ev basan kişiler bir evi yaylım ateşine tuttular. Evin kapısını açan bir şahıs yaylım ateşinde pompalı tüfekten çıkan mermilerin hedefi oldu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'da kız kaçırma iddiası kanlı bitti

Bölgede Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

Manisa'da kız kaçırma iddiası kanlı bitti

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Konuyla ilgili olarak 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken iki aile arasında kız kaçırma olayından dolayı husumet olduğu iddia edildi. Turgutlu İlçe Jandarma ekipleri konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlattı. İki aile geçtiğimiz hafta Turgutlu şehir merkezinde silahlarla çatışmış ve 7 kişi yaralanmıştı.

Manisa'da kız kaçırma iddiası kanlı bitti

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