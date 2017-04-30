UNESCO’nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine giren 477’nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Hükümet Konağı önünden Sultan Camisi'ne kadar devam eden kortejle başladı.

TARİHİ ŞAHSİYETLER TEMSİL EDİLDİ

Kortej yürüyüşüne Manisa Belediyesi mehter takımı eşlik ederken, kortejde Manisa'da yetişen Osmanlı padişahları ve şehzadeleri ile tarihi şahsiyetler temsil edildi.

Temsili Hafsa Sultan'ı televizyon programcısı Cansu Canan Özgen, temsili Merkez Efendi'yi de tiyatro ve sinema oyuncusu Gaffur Uzuner canlandırdı.

MESİR MACUNU İZDİHAMI

Kortej sırasında protokol üyeleri evlerinin balkonunda ve yolun kenarlarında toplanan halkı selamladı. 6 ton mesir macunu saçılan meydanda izdiham yaşandı.

Manisa'da mesir macunu festivali İZLE