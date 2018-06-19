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Manisa'da sulama kanalına düştü, hayatını kaybetti

Manisa Salihli'de koyun otlatan 53 yaşındaki Yeter Gök, düştüğü sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

İHA | 19.06.2018 - 19:42..
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Salihli Sarıpınar Mahallesi’nde meydana geldi 2 çocuk babası Yeter Gök (53), kendisine ait 3 koyununu, mahalle kenarından geçen Devlet Su İşleri’ne(DSİ) ait sulama kenarına otlatmaya gitti.

SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

Ancak dengesini kaybeden Gök, sulama kanalına düştü. Durumu fark eden komşuları, Gök’ü sulama kanalından çıkarıp, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gök’ü Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı. Tüm müdahaleye rağmen Yeter Gök, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Manisa'da sulama kanalına düştü, hayatını kaybetti

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