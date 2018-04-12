Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

İngiltere, kimyasal silah kullanımını önlemek için Fransa ve ABD ile yola devam edecek. Başbakan Theresa May, acil toplantıda aldığı devam kararını duyurdu.

İngiltere kimyasala karşı ABD ve Fransa ile birlikte

İspanya'yı ziyaret eden Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed Bin Selman, 5 savaş gemisi için imza attı.

1 Di Francesco'dan Cengiz'e: Sana güveniyorum Roma'nın hocası Di Francesco, Cengiz'e, "Turkish Airlines hazır ol. İkinci yarıda oyunda olacaksın" dedi. Milli futbolcumuz oyuna girdi, yaptığı asistle takımının tur atlamasını katkı yaptı.

2 Ege'de Yunan savaş jeti düştü Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait bir savaş jeti düştü.

3 Türk uçaklarıyla it dalaşına giren Yunan jeti düştü iddiası Habertürk TV Atina Temsilcisi Taki Berberakis; düşen jetin, Türk uçaklarını püskürtme operasyonuna katılan iki jetten biri olduğunu söyledi. TSK, bu iddiayı yalanladı.

4 Trump: Saldırı hemen de olabilir, asla da olmayabilir ABD Başkanı Donald Trump, olası askeri müdahale ile ilgili "Suriye'ye saldırının ne zaman olacağını asla söylemedim." dedi.

5 Merkez Bankası dövizdeki hareketliliğin sebebini bilmiyor Dolar giderek yükselirken Merkez Bankası'ndan açıklama bekleniyordu. MB Başkanı Çetinkaya bugün kürsüye çıktı ve "Dövizde bir hareketlilik var ama sebebini araştırıyoruz." dedi.

6 Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar SONAR Başkanı, Tanzanya'da bile bu kadar fark yiyen bir siyasinin istifa edeceğini belirterek CHP Lideri'ni istifaya davet etti.