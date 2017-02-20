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Manisa'daki yangında bir bebek hayatını kaybetti

Soma ilçesinde çıkan yangında, bir bebek hayatını kaybederken anne ile 3 çocuğu tedavi altına alındı.

20.02.2017 - 23:59
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13 Eylül Mahallesi Karanfil Sokak'taki üç katlı evin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının çıktığını fark eden anne İlknur İregöl, 4 yaşındaki ikizleri Tahir ve Halil İbrahim ile 2 yaşındaki Emir'i alarak dışarıya çıktı.

Bir yaşındaki Buğlem'i dışarı çıkartmak için eve dönen anne, bebeğini kurtaramadan fenalaştı.

Komşuların yardımıyla İlknur İregöl evden çıkarılırken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında evden çıkarılamayan 1 yaşındaki Buğlem İregöl'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Manisa'daki yangında bir bebek hayatını kaybetti

Dumandan etkilenen anne ile 3 çocuğu ise Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba Onur İregöl, evinin yandığını ve çocuğunun öldüğünü öğrenince fenalık geçirdi.

Buğlem bebeğin cansız bedeni, otopsi için Soma Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

VATANDAŞLAR BEBEĞİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Buğlem bebeği kurtarmak için yanan eve girmek isteyen mahalle sakinlerinden Mustafa Çetiner, "İçeride bebek var dediler. 'Ben gireyim' dedim ancak kapıdan alevler yükseldi, giremedim. İtfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarımızla ateşi söndürmeye çalıştık." dedi.

Hastanede tedavi altına alınan anne ve 3 çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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