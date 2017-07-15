Manisalı çiftçi tarla sürerken top mermisi buldu

Kapancı Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geleln olayda, çiftçilik yapan Lütfi Aydoğan, tarlasının sürdüğü sırada traktörünün pulluğuna bir cismin takıldığını fark ederek traktörünü durdurdu. Pulluğa takılan cismin top mermisi olduğunu gören Aydoğan durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, patlamamış top mermisinin Kurtuluş Savaşı döneminden kalmış olabileceğini değerlendirerek durumu Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekiplerine bildirdi. Top mermisi, bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından güvenli bölgeye götürülerek imha edildi.





