Manisa'ya yeni müze

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Manisa Müzesi'nin yetersizliği nedeniyle yeni müze yapılacağı bildirildi.
28 KASIM'DA İHALE DÜZENLENECEK
Osmanlı şehzadelerinin yetiştirilme süreçlerinin anlatılacağı 10 bin metrekare alana sahip olacak müzenin yapımı için 28 Kasım'da ihale düzenleneceği belirtildi.
ARKEOLOJİK VE ETNOGRAFİK ESERLER SERGİLENECEK
Müzede, arkeolojik ile etnografik eserlerin sergileneceği, şehzade divanı, mesir macunu, at üzerinde okçu asker, nakış işleyen kadınlara dair canlandırmaların yanı sıra mutfak kültürüne ve geleneksel mesleklere ilişkin silikon mankenlerin yer alacağı kaydedildi.