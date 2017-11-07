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Manisa'ya yeni müze

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Manisa'da şehzadelerin yetiştirilme süreçlerinin anlatılacağı müzenin yapımı için ay sonunda ihaleye çıkılacak

07.11.2017 - 12:51
  1. Haberler
  2. Projeler

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Manisa Müzesi'nin yetersizliği nedeniyle yeni müze yapılacağı bildirildi.

Manisa'ya yeni müze

28 KASIM'DA İHALE DÜZENLENECEK

Osmanlı şehzadelerinin yetiştirilme süreçlerinin anlatılacağı 10 bin metrekare alana sahip olacak müzenin yapımı için 28 Kasım'da ihale düzenleneceği belirtildi.

Manisa'ya yeni müze

ARKEOLOJİK VE ETNOGRAFİK ESERLER SERGİLENECEK

Müzede, arkeolojik ile etnografik eserlerin sergileneceği, şehzade divanı, mesir macunu, at üzerinde okçu asker, nakış işleyen kadınlara dair canlandırmaların yanı sıra mutfak kültürüne ve geleneksel mesleklere ilişkin silikon mankenlerin yer alacağı kaydedildi.

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