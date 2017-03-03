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Mansur Yavaş'tan referandum kampanyası

Melih Gökçek'e kaybettiği seçimler sonrası siyasi hayatı sona eren Mansur Yavaş, şu sıralar hayır kampanyası yürütmekle meşgul oluyor.

03.03.2017 - 08:05
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Mansur Yavaş'tan referandum kampanyası

Mansur Yavaş'tan referandum kampanyası

MHP kökenli, CHP'nin eski Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mansur Yavaş, Medyascope TV'de Ruşen Çakır'ın konuğuydu.

HAYIR ÇALIŞMALARI YAPACAK

Aktif siyaseti bırakmasına rağmen 'hayır' kampanyası için çalışmalar yapacağını belirten Yavaş, "En doğruyu söylese bile kimse birbirine bakmıyor ve oy kullanacak seçmen taraftar gibi davranıyor" açıklamasında bulundu.

'YAVAŞ GARDAŞIM YAVAŞ' SLOGANINI DEĞİŞTİRDİ

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğu 2014 Yerel seçimlerinde kullandığı "Yavaş Gardaşım Yavaş" sloganından hareketle bu kez, "Hayır Gardaşım Hayır" diyeceğini belirtti.

Mansur Yavaş şu açıklamayı yaptı, "Bu referandumda insanlar meçhule oy verecekler. Birçok AK Partili ile konuştuğumuzda biz Tayyip Erdoğan'a kefiliz ama sonrasında ne olacak diyorlar. Bu yetki öyle bir yetki ki yarın bir gün bir başkasının eline geçerse ne yapacağı belli olmaz."

MHP'YE SİTEM

Uzun yıllar MHP'de görev aldığını hatırlatan ve dönemin koşulları gereği CHP'den aday olduğunu belirten Yavaş referandum sonucunun 'Evet' ile sonuçlanması sonrasında MHP'nin etkisinin kalmayacağını söyledi.

MHP'deki muhalefeti desteklediğini fakat bir bağının olmadığını belirten Yavaş, "Genel Başkan (Devlet Bahçeli) 2002 yılından bu yana AKP'ye sürekli hakaret etmiştir. Siz 2002 yılından beri tüm politikayı AKP'ye hakaret üzerine kuracaksınız sonra uzlaşacaksınız. Bu inandırıcı değil" dedi.

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