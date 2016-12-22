Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine Fransız solunun adayı olarak girmek isteyen Valls, başbakanlıktan istifası sonrası seçim gezilerine ağırlık verdi. Partililer ve yerel yöneticilerle görüşmek üzere Strazburg'a gelen Valls, Noel pazarını ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

UN ÇUVALI FIRLATTI

Daha sonra bir toplantı için Noel pazarının kurulduğu Broglie Meydanı'na yakın bir restorana doğru yönelen Valls, Fransa'da artık gelenekselleşen bir protesto gösterisiyle karşılaştı. Başbakan olduğu dönemde tartışmalı çalışma yasasını meclis oyuna götürmeden özel yetkiyle geçiren Valls'e bir kişi un çuvalı fırlattı. "49.3'ü unutmadık" şeklinde bağırarak un çuvalını Valls'e doğru fırlatan kişi çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Manuel Valls'e unlu saldırı VİDEO

Fransa Başbakanı Valls cumhurbaşkanlığı için aday haberi