taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.405
USD
3,5126
EURO
3,6738
ALTIN
127,64
PETR
54,9200

Manuel Valls'e unlu saldırı

Fransa'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Manuel Valls'ın üzerine un fırlatıldı.

22.12.2016 - 18:47
  1. Haberler
  2. Dünya
Manuel Valls'e unlu saldırı

Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine Fransız solunun adayı olarak girmek isteyen Valls, başbakanlıktan istifası sonrası seçim gezilerine ağırlık verdi. Partililer ve yerel yöneticilerle görüşmek üzere Strazburg'a gelen Valls, Noel pazarını ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

Manuel Valls'e unlu saldırı

UN ÇUVALI FIRLATTI

Daha sonra bir toplantı için Noel pazarının kurulduğu Broglie Meydanı'na yakın bir restorana doğru yönelen Valls, Fransa'da artık gelenekselleşen bir protesto gösterisiyle karşılaştı. Başbakan olduğu dönemde tartışmalı çalışma yasasını meclis oyuna götürmeden özel yetkiyle geçiren Valls'e bir kişi un çuvalı fırlattı. "49.3'ü unutmadık" şeklinde bağırarak un çuvalını Valls'e doğru fırlatan kişi çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Manuel Valls'e unlu saldırı VİDEO

Fransa Başbakanı Valls cumhurbaşkanlığı için aday haberi

Manuel Valls'e unlu saldırı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

70
KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

60
El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

172
Rize'de Atatürk heykeli kaldırıldı

Rize'de Atatürk heykeli kaldırıldı

337
Trump: Olanlar utanç verici

Trump: Olanlar utanç verici

312
Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

17
Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM