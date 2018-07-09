Manzarayı izlemek isteyen turist 15 metreden düştü

Fethiye'de arkadaşları ile kamp yapmak için Faralya Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Kabak Koyu’na gelen 27 yaşındaki Azeri Maryam Omarova koyda bulunan Aladere Şelalesi’ne doğru yürüyüşe çıktı.

15 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Yaklaşık 2 kilometre yürüyen Omarova, şelaleye tırmandığı sırada yaklaşık 15 metre yüksekten aşağıya düştü.

Kamp yapmak için Kabak Koyu’na gelen bir doktor, yürüyüş sırasında Omarova’yı suyun içinde hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine Ölüdeniz Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Omarova’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Omarova’nın cesedi, düştüğü yerden sedyeye alınarak sarp arazide Ölündeniz Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından yaklaşık 2 saat taşındıktan sonra yola ulaştırılabildi.

"ULAŞMASI ZOR BİR ALANDI"

Kabak Koyu’na getirilen Omarova’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karabulut, yaptığı açıklamada, "Aladere Şelalesi’nde yaşanan kazada Azeri bir turist hayatını kaybetti. Şelalenin bulunduğu alan koya yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüş mesafesinde ulaşılması zor bir alandı. Gönüllü vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekipleriyle zorlu bir taşıma gerçekleşti. Tatilcilerin bu gibi tehlikeli noktalara tırmanmamalarını tavsiye ediyoruz.” dedi.