taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.186
USD
4,6243
EURO
5,4341
ALTIN
192,87
PETR
75,6300

Mardin eğitimde sonuncu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı verilere göre Mardin, okuma-yazma oranında sonuncu oldu.

İHA | 06.06.2018 - 11:34..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde okur-yazar oranının en yüksek olduğu il yüzde 98,80 ile Antalya oldu.

MARDİN'DEN SONRA ŞANLIURFA

Okur-yazar oranının en düşük olduğu il ise yüzde 91,21 ile Mardin olurken, Mardin’i yüzde 91,37 ile Şanlıurfa ve yüzde 91,88 ile Siirt izledi.

Türkiye genelinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 96,74 olarak gerçekleşti. Bölge illerinden Batman’da okur-yazar oranı 93,77, Şırnak’ta ise 92,13 oldu.

Mardin eğitimde sonuncu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

110
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

449
Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

87
Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı

Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı

47
Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

43
Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

192
ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM