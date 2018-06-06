Mardin eğitimde sonuncu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde okur-yazar oranının en yüksek olduğu il yüzde 98,80 ile Antalya oldu.

MARDİN'DEN SONRA ŞANLIURFA

Okur-yazar oranının en düşük olduğu il ise yüzde 91,21 ile Mardin olurken, Mardin’i yüzde 91,37 ile Şanlıurfa ve yüzde 91,88 ile Siirt izledi.

Türkiye genelinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 96,74 olarak gerçekleşti. Bölge illerinden Batman’da okur-yazar oranı 93,77, Şırnak’ta ise 92,13 oldu.