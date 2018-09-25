Mardin turizminde artırılmış gerçeklik dönemi

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman'ın talimatıyla yaklaşık iki ay önce Mardin Büyükşehir Belediyesi Bilgi Kültür ve Tanıtım Merkezi oluşturuldu.

Kente gelen turistlere bilgi vermek için Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan merkezde yerli yazılımcılar aracılığıyla Mardin Ar ismiyle artırılmış gerçeklik uygulaması başlatıldı.

ÜÇ BOYUTLU SANAL ORTAM

Ücretsiz olarak cep telefonu ve tablete indirilen uygulamayla turistler, kameralarını tarihi yapıların yer aldığı fotoğraflara doğrulttuklarında kameradan yapı tanıma teknolojisi ile o yapıyı üç boyutlu görüp, hakkında bilgi alabiliyor.

Uygulama sayesinde ziyaretçiler, farklı dil ve dinlerin bir arada yaşadığı, cami, medrese, kilise ve taşın oya gibi işlendiği konakların yer aldığı 22 yapıyı üç boyutlu fotoğraf ve videolarla sanal ortamda da tarihe yolculuk yapma imkanı buluyor.

TAMAMEN YERLİ BİR YAZILIM

Mardin Büyükşehir Belediyesi Bilgi Kültür ve Tanıtım Merkezi sorumlusu Aleksandır Bayruğ, merkezde ziyaretçilere şehrin kültürü, tarihi ve gelenekleri hakkında bilgi verildiğini söyledi.

Teknolojiyi Mardin turizmiyle birleştirdiklerini ve tamamen yerli bir uygulama hayata geçirdiklerini aktaran Bayruğ, bu sayede şehrin bilinirliğini artırmayı amaçladıklarını aktardı.

"ŞEHRİN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK"

Öğretmen Özkan Karakoç da,"Mardin'in tanıtımı açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü arıtılmış gerçeklikle tarihi yapıları burada sanal ortamda görüyorsunuz, daha sonra bu yapıları birebir yerinde görebilme imkanınız oluyor. Bu da size bir yol haritası çiziyor. Şehrin tanıtımına ekstra bir katkı sağlayacak." dedi.