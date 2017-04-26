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Mardin Uçurtma Festivali'nden renkli görüntüler

‘Dillerin ve dinlerin kavşak noktası’ Mardin’de düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivali’nde birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

26.04.2017 - 11:10
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Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Müzesince kentte ilk defa düzenlenen "Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali" Savur ilçesinde yapılan etkinlikle sona erdi.

Mardin 'Uçurtma Festivali''nden renkli görüntüler

Merkez Artuklu ilçesindeki tarihi Birinci Cadde'de 21 Nisan'da 10 ülkenin katılımı ve kortej yürüyüşüyle başlayan festival, Savur ilçesinde tarihi evlerin damından uçurtmaların havaya bırakılmasıyla son buldu.

Mardin Uçurtma Festivali'nden renkli görüntüler

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaattin Aydın, yaptığı açıklamada, festivalin kentin turizmine canlılık kattığını söyledi.

Festivalin kentin tanıtılmasına katkı sağladığına işaret eden Aydın, "Festivale gelenler, Mardin'in kültürünü ve mimarisini gördüler. Mardin, hiçbir kente benzemeyen kendi dinamikleri ile ayakta duruyor. Festival bitti ama kente güzel etkiler bıraktı. Her gelen güzel bir anıyla gitti." dedi.

Mardin Uçurtma Festivali'nden renkli görüntüler

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan ise Valilik, büyükşehir belediyesi ve DİKA'ya katkılarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

İlde hayatın normale döndüğünü göstermek adına festivalin önemli bir etkinlik olduğunu belirten Erdoğan, kentin terörle değil bu tür etkinliklerle anılmasının güzel olduğunu kaydetti.

Mardin Uçurtma Festivali'nden renkli görüntüler

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu festival sayesinde Mardin'in farklılıkları tekrardan bir araya geldi. Dışardan gelen insanlar Mardin'in farklı din, dil ve kültürlerle nasıl bir arada yaşadığını gördü. Festival, Mardin'in tanıtılması için güzel bir araç oldu." diye konuştu.

Festivalde 10 ülkeden katılımcılar yer aldı.

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