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Mardin'de 2 terörist öldürüldü

Nusaybin ilçesine bağlı Doğanlı Köyü kırsalında çıkan çatışmada, PKK'lı üst düzey 2 terörist öldürüldü.

02.03.2017 - 00:13
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  2. İç Haber

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Atmaca-3 Şehit J.Uzm. Çavş. Sezer Aydemir Operasyonunda; 01/03/2017 günü Nusaybin İlçesi Doğanlı Mahallesi'nde üst düzey 2 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Bölücü Terör Örgütü mensupları ile birlikte 2 adet Kaleşnikof tüfek, M-16 uzun namlulu silah parçaları, bol miktarda patlayıcı ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların kararlıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Mardin'de 2 terörist öldürüldü

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