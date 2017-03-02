Mardin'de 2 terörist öldürüldü

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Atmaca-3 Şehit J.Uzm. Çavş. Sezer Aydemir Operasyonunda; 01/03/2017 günü Nusaybin İlçesi Doğanlı Mahallesi'nde üst düzey 2 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Bölücü Terör Örgütü mensupları ile birlikte 2 adet Kaleşnikof tüfek, M-16 uzun namlulu silah parçaları, bol miktarda patlayıcı ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların kararlıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.