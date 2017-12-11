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Mardin'de 2 terörist öldürüldü

Mardin’in Dargeçit ilçesinde 2 teröristin öldürüldüğü operasyonda, silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

İHA | 11.12.2017 - 02:47..
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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "10 Aralık günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dargeçit ilçesi kırsal mahallerinde icra edilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü üyeleri ile birlikte 1 adet Kalaşnikof silah, 8 adet şarjör, 240 adet fişek, 1 adet tabanca ve şarjör, 15 adet 9 mm tabanca mermisi, 3 adet el bombası, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet telsiz, 2 adet hücum yeleği ele geçirilmiştir" denildi.

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