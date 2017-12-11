Mardin'de 2 terörist öldürüldü

Açlıktan ölmek üzere olan kutup ayısının son anları

Tel Aviv'de On binler Netanyahu'yu protesto etti

Perşembe günü Fransa ile toplam 62 savaş uçağı için bir anlaşma yapan Katar, şimdi de İngiltere ile söz kesti.

Aksaray'da yaşayan ateş çifti ev taşıdıktan sonra tartıştı. Solmaz Ateş ile tartışan Akif Ateş, tabancayla kendini sağ bacağından vurarak yaraladı.

1 En İyi YouTuber Enes Batur Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bir ilk yaşandı. Bu sene verilen ödüller arasına yeni eklenen En İyi YouTuber Ödülü, Enes Batur'un oldu.

2 Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi Şenol Güneş, Kayseri deplasmanında tokatlı saldırıya uğradığı iddialarına "Ülkemiz güzel ülke o konuları konuşmayalım" diyerek cevap verdi.

3 ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Hulusi Akar'la görüşecek Trump'ın Kudüs açıklamasından sonra gerilen Türkiye-ABD ilişkilerinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel bugün Ankara'ya gelecek.

4 Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı Perşembe günü Fransa ile toplam 62 savaş uçağı için bir anlaşma yapan Katar, şimdi de İngiltere ile söz kesti.

5 Nobel Ödülleri İsveç'te sahiplerini buldu İsveç’in başkenti Stockholm’de, fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki 2017 Nobel Ödülleri sahiplerine verildi.

6 Bakan Yayman: ABD'den sonra ikinci sıradayız Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Amerikan dizilerinin ardından en çok ihraç edilen dizilerin Türk dizileri olduğunu dile getirdi.