Mardin'de 221 kilometrelik sulama kanalı tamamlanıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nce yürütülen projeyle 221 kilometre uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar Sulama Ana Kanalı tamamen hazır hale getirilirken, Mardin’in Derik İlçesi’nde yapımına başlanan depolama istasyonunun inşaatı ise devam ediyor.

Bölge halkı ve çiftçiler, 2 milyon 167 bin 930 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak projenin hayata geçirilmesi dört gözle bekliyor.

YILLIK 500 MİLYON LİRA GELİR SAĞLANACAK

Projeyle birlikte 400 bin kişiye istihdam ve yıllık 500 milyon lira gelir sağlanacak.

SULAMA DEPOSU 187 MİLYON 408 BİN LİRAYA MAL OLACAK

187 milyon 408 bin liraya mal olacak sulama deposu için bu yıl içerisinde Ambarlı Köyü’nde 4 bin 350 dekar arazi kullanıldığını kaydeden Ceyda Bölünmez Çankırı, toplam kamulaştırma bedelinin 242 milyon 536 bin lira olduğunu ve bugüne kadar 95 milyon lira ödeme yapıldığını anlattı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK NEHRİ

Çankırı, "Bölgeye tabiri caizse Türkiye’nin en büyük nehri getirilecek. Bölgemiz insanı açısından hayati önem arz eden bu projenin ivedilikle tamamlanarak, bereketli Mardin ovasını Fırat’ın suyu ile buluşacağı günler halkımızın ve çiftçimiz tarafından dört gözle beklenmektedir. Proje ile ihya ve inşa uygulamalarında da terör sorunun çözümünde de önemli mesafeler alınacağına inanıyoruz. Kadim Mezopotamya ve Mardin Ovası Fırat’ın coşkun akan suyunu sabırsızlıkla bekliyor. İnşallah hep birlikte el ele vererek bu bereketli toprakları yeniden eski güzel günlerine kavuşturacağız. Milletvekili olarak bu projenin bir an önce hayata geçmesini sağlamak adına gece gündüz demeden gayret göstereceğiz ve bu çalışmaların hızla ilerlemesi için her türlü desteği vereceğiz" dedi.