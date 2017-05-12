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Mardin'de 500 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen patlayıcı kontrollü olarak infilak ettirildi.

12.05.2017 - 11:39
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Artuklu ilçesi Elmabahçe Mahallesi kırsalında bir adreste silah ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Mardin'de 500 kilogram patlayıcı ele geçirildi

ARAMA YAPILDI

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar koordinesinde Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince söz konusu mahalleye bağlı Ulucanlar mezrası yakınlarındaki kırsal alanda arama yapıldı.

Mardin'de 500 kilogram patlayıcı ele geçirildi

500 KİLOGRAM MAZOT İLE EYP BULUNDU

Aramalarda teröristlerce gizlenmiş yaklaşık 500 kilogram mazot ile güçlendirilen el yapımı patlayıcı, uzun namlulu silah, 2 el bombası, 10 sırt çantası, 900 litre mazot ve 10 kilogram çivi ele geçirildi.

Mardin'de 500 kilogram patlayıcı ele geçirildi

İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen patlayıcı güvenlik güçlerince kontrollü olarak infilak ettirildi.

Mardin'de 500 kilogram patlayıcı ele geçirildi

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