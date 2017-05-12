1 Mardin'de 500 kilogram patlayıcı ele geçirildi Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen patlayıcı kontrollü olarak infilak ettirildi.

2 İstanbul'da deniz gören konut projeleri artıyor Yapılan bir araştırmaya göre; Avrupa ve Anadolu Yakası'nda deniz manzaralı konut projelerine ilgi artıyor.

3 Emrah Karaduman: Aleyna Tilki'nin yasakları bitiyor Emrah Karaduman, Bodrum'da bir kulüpte DJ kabinine geçti.

4 Malezya, gözaltına alınan 3 FETÖ'cüyü iade etti Malezya polisi, 15 Temmuz ve FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen üç Türk vatandaşının Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

5 Fransa'ya kadın eli değecek Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un partisi, genel seçimler öncesi milletvekilleri adaylarını açıkladı.

6 Rıdvan Dilmen: Ana avrat söven Volkan neden sevk edilmedi Rıdvan Dilmen, Talisca'ya küfür eden Volkan Demierel'in de disiplin kurulan sevk edilmesi gerektiğini söyledi.