Mardin'de 500 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Artuklu ilçesi Elmabahçe Mahallesi kırsalında bir adreste silah ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
ARAMA YAPILDI
İl Emniyet Müdürü Hasan Onar koordinesinde Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince söz konusu mahalleye bağlı Ulucanlar mezrası yakınlarındaki kırsal alanda arama yapıldı.
500 KİLOGRAM MAZOT İLE EYP BULUNDU
Aramalarda teröristlerce gizlenmiş yaklaşık 500 kilogram mazot ile güçlendirilen el yapımı patlayıcı, uzun namlulu silah, 2 el bombası, 10 sırt çantası, 900 litre mazot ve 10 kilogram çivi ele geçirildi.
İMHA EDİLDİ
Ele geçirilen patlayıcı güvenlik güçlerince kontrollü olarak infilak ettirildi.