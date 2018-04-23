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Mardin'de aralarında sapıkların olduğu 20 kişi yakalandı

Mardin'de haklarında yakalama kararı bulunanlar için operasyon düzenleyen polis ekipleri 20 kişiyi yakaladı.

İHA | 23.04.2018 - 04:31..
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 29 ekip ve 85 polis ile il genelinde haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ve araması bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Mardin'de aralarında sapıkların olduğu 20 kişi yakalandı

DOLANDIRICILAR VE CİNSEL İSTİSMARCILAR BULUNUYOR

Yapılan operasyonda yaralama, tehdit, ‘nafaka hükümlerine uymamak’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, hırsızlık, ‘başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama’, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan araması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalandı.

İl merkezinde 3 şahıs, Kızıltepe ilçesinde 14 şahıs, Yeşilli ilçesinde 1 şahıs Nusaybin ilçesinde 1 şahıs ve Derik ilçesinde 1 şahıs olmak üzere Mardin genelinde toplam 20 aranan şahıs hakkında yasal işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Mardin'de aralarında sapıkların olduğu 20 kişi yakalandı

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