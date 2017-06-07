Mardin'de çatışma: 1 asker şehit

Mardin Valiliği'nin bugün saat 06.00'dan itibaren ilan ettiği Dargeçit İlçesi'nin kırsal Kısmetli, Kılavuz ve Değerli mahallelerindeki sokağa çıkma yasağının ardından bölgede faaliyet yürüten PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında bugün akşam saatlerinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmada, 1 asker şehit oldu.

Çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonların devam ettiği bildirildi.