Mardin'de güvenlik güçleri olası bir faciayı önledi

Savur ile Şenocak İlçesi arasındaki karayolunda bulunan bir menfeze, teröristler tarafından tuzaklanan 500 kiloluk el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından bulunarak, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Patlama sonrası 3 metre derinliğinde ve 13 metre genişliğinde bir çukurun oluştu.

VALİLİK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Ayrıca 28 çuvaldan oluşan 1 ton 350 kilo amonyum nitrat ile 40 litre benzinin ele geçirildiği belirtilen operasyonlya ilgili Mardin Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: "30/01/2017 günü Savur İlçesi Şenocak Mahallesi kırsal alanında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola patlayıcı madde döşendiği, yine boş bir evin bodrum katında patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin depolandığı bilgisi alınması üzerine Mardin İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda; Patlamaya hazır vaziyette; 28 çuval (1350 kilogram) amonyum nitrat, 40 litre benzin. 50 metre kablo, 17 adet boş jelikan bidon ele geçirilmiş. Ayrıca bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde yola tuzaklanmış 500 kilogram el yapımı patlayıcı bulunmuş ve ele geçirilen diğer maddeler ile birlikte kontrollü şekilde imha edilmiş, yola döşenen el yapımı patlayıcının imha edilmesi sonrasında yolda yaklaşık olarak 3 metre derinliğinde 13 metre genişliğinde bir çukur oluşmuştur. Bahse konu bölgede arama tarama faaliyetleri ve operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."