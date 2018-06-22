Mardin'de hazine arazileri turizm yatırımlarına verilecek

Sağlanan huzurla önemli bir turizm ivmesi yakalanan tarihi şehir Mardin'de artan yatırım talebi nedeniyle hazine arazileri, otel, pansiyon gibi turistik tesisler yapılması için yatırımcının hizmetine sunuluyor.

TURİZMDEKİ CANLILIK YATIRIM TALEPLERİNİ ARTIRDI

Farklı din, dil ve kültüre mensup vatandaşların kardeşçe bir arada yaşadığı, tescilli yapılarıyla adeta açık hava müzesini andıran, Mezopotamya'nın incisi Mardin'de turizmde yaşanan canlılık yatırım taleplerini artırdı. Geçen yıl 232 bin kişinin konakladığı, bu yıl 400 bin turistin ağırlanması hedeflenen kentte Valilikçe, turizm alanında yatırım yapmak isteyenler için hazine arazilerinin tahsis edileceği müjdesi verildi.

Turizmcilerce sevinçle karşılanan bu karar, yatırımcıları da harekete geçirdi. Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, hem valilik hem de belediye olarak kentin tanıtımına yönelik çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Şehrin turizm destinasyonlarının ilgi çektiğini ifade eden Yaman, sağlanan huzurla önemli bir turizm ivmesi yakalandığını, yerli ve yabancıların kente yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

TURİZME TAHSİS EDİLECEK

Yaman, Mardin'de misafirhanelerle birlikte yaklaşık 10 bin yatak kapasitesi bulunduğunu dile getirerek, şehirde daha önce otellerin kapandığı bir sürecin yaşandığını hatırlattı. "Otel kapanan bir dönemden otel açılan döneme başladık." diyen Yaman, yatırım taleplerinin artması üzerine hazine arazilerini turizme tahsis etme kararı aldıklarını aktardı.

"YARDIMCI OLACAĞIZ"

Yaman, "Geçtiğimiz dönemde hem Nusaybin'de hem Midyat'ta hem de kent merkezinde yapılmış, bekleyen otellerimiz vardı. Bunlar da yeniden misafir kabul etmeye başladılar. Sevindirici bir durum. Şu anda iki yatırımcımız yeni yatırım yapacak. Havalimanı yakınında bir havalimanı oteli yapmayı düşünüyor bir yatırımcımız. Şehir merkezindeki bir alanda yatırımcılar çalışıyorlar. Kabala yolu üzerinde bir yatırımcımız yine bir alan üzerinde çalışıyor. Midyat'ta da yine aynı şekilde düşünen, yatırım yapan arkadaşlarımız var. Yatırımcılara Valilik hem de büyükşehir belediyesi olarak yardımcı olacağız." dedi.