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Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, seçim çalışmalarında halktan istediği desteği alamıyor.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 07:07..
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Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

Mardin'de geçtiğimiz günlerde Türk bayrakları ile protesto edilen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’a seçim bürosu açılışının ardından bir tepki de kendi seçmenlerinden geldi.

BOŞ MEYDANA KONUŞTULAR

Mardin’de Nusaybin ve Kızıltepe ilçesinde HDP adaylarının düzenlediği mitingde alanlar boş kaldı.

Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerini en çok oy aldığı merkezler olarak gören HDP, meydanları doldurmadı.

Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

ON BİNLERDEN 700'E DÜŞTÜ

Mardin Emniyetinin geniş güvenlik önemleri aldığı mitinglerde HDP seçim vaatlerini seçmenlerine sıraladı. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve adayların katılımı ile yaklaşık 600 kişiyle başlayan miting bin kişi ile sonlandı. 2015 yılında aynı meydanda düzenlenen mitinge yaklaşık 10 bin kişilik bir kalabalık katılmıştı.

Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

Kızıltepe ilçesinde de miting düzenleyen HDP’liler aynı hüsranı burada da yaşadı. 2015 verilerine göre yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı mitinge bu yıl yaklaşık 7 yüz kişi katıldı. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala partiler meydanları doldurarak partililerine seslenirken bölgede geçmiş seçimlerde aldığı yüksek oylar ile birinci parti konumunda olan HDP’nin alanlarının boş olması dikkat çekiyor.

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