Mardin'de itfaiye erlerinden Afrin şehitlerine vefa

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye erleri Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e vefalarını göstermek için şehitlerin isimlerini yangın tüplerine yazıp, 10 ilçede kurumlarına dev Türk bayrakları asarak Afrin operasyonuna destekledi.

İtfaiye erleri Mehmetçik'e destek olmak için Mardin’in tüm ilçelerinde bulunan itfaiye müdürlüklerinde dev Türk bayrağını dalgalandırdı. İtfaiye erleri Afrin operasyonunda şehit olan askerler için sirenlerle 1 dakikalık saygı duruşunda bulanarak şehit asker Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın isimlerini yangın tüpüne yazarak vefa gösterdi. Afrin operasyonuna katılan tüm Mehmetçik'in destekçisi olduklarını ifade eden itfaiye erleri askerlerin tekrardan ailelerine kavuşması ve zaferle dönmeleri için duacı olduklarını dile getirdi.

MARDİN'DEN TÜM DÜNYAYA MESAJ

Mardin Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Hadi Çomaktekin, "Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Yaman’ın talimatları ile şehrimizde bir bayrak asma seferberliği başlattık. Mardin bayraklarla donatıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında ve Mardin İtfaiye Daire Başkanlığı olarak merkez ve ilçelerimizde binalarımıza bayraklarımızı astık. Bugün de bir saygı duruşu düzenledik. Kahraman ordumuzu Afrin operasyonunda manevi olarak desteklemek amacıyla bir araya geldik. Hiç kimse savaşı istemez. Kesinlikle ülkemiz işgalci bir ülke değil. Ama ülkemizin sınırlarını ve vatandaşlarımızı koruma adına ordumuzun yaptığı bu harekatı destekliyoruz. Bu savaşın, bu yangının sönmesi için yangın dolum tüplerimizin üzerine şehitlerimizin adını yazdık. İnşallah bununla tüm Türkiye ve dünyaya gereken mesajı vermiş oluruz.” dedi.

İtfaiye erlerinden Afrin şehitlerine vefa İZLE



İtfaiye şube müdürü Erkan Irmak, Afrin operasyonuna katılan Mehmetçiğe destek vermek istediklerini söyledi. Irmak, “Mardin İtfaiye Daire Başkanlığı olarak Afrin’de görev yapan Mehmetçiğimize destek olmak için böyle bir program yaptık. İnşallah kazasız belasız görevlerini tamamlarlar. Ülkemize ve ailelilerin yanına dönerler.” diye konuştu.

"SAYGIYLA ANIYORUZ"

Artuklu itfaiyesi grup amiri Aziz Adıbelli ise 9 ilçe ve grup amirliği ile birlikte bugün saygı duruşunda bulunduklarını söyledi. Adıbelli, "Mardin itfaiyesi olarak askerlerimizin yanında ve şehitlerimizi saygıyla andığımız göstermek için bu etkinliği düzenledik." ifadelerini kullandı.

"RABBİM TÜM ASKERİMİZİN YANINDA OLSUN"

İtfaiye eri Gülcan Öter tüm askerlere dua ettiklerini söyledi. Öter, "Rabbim tüm askerimizin yanında olsun inşallah. Hiçbir askerimiz şehit olmaz artık. Şehit olan askerimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz." dedi.